Vigili del Fuoco di Avellino, successo ad Arezzo per gli atleti del fondo su pista 28 ottobre 2019

Si è svolto sabato ad Arezzo il nono Campionato Italiano Vigili del Fuoco di fondo su pista, ultima prova nell’ambito del Circuito Podistico VV.F. 2019, che ha consentito il confronto con altri atleti VV.F. provenienti dalle varie Regioni Italiane.

Alla gara di corsa su pista “Memorial Ezio La Fratta” sulla distanza di 5000 metri, hanno partecipato per i Vigili del Fuoco di Avellino il Funzionario Nicola Petracca ed il Vigile Giuseppe Catalano che hanno affrontato con grande spirito di abnegazione una delle discipline classiche che si annoverano tra le corse su pista.

In particolar modo il Vigile. Catalano, si è laureato Campione Italiano VVF nella categoria SM35 e questo ha permesso al nostro rappresentante di collocarsi al 2° posto assoluto della classifica generale del Circuito Podistico VV.F. per il 2019 ad un solo punto dal primo classificato.

Un plauso va anche al Funzionario Petracca che nella categoria SM50 è riuscito ad ottenere un onorevole 8° posto finale.

Grazie ai piazzamenti ottenuti nell’arco di tutto il Circuito Podistico VVF 2019, la nostra rappresentativa ha ottenuto un punteggio a squadre totale di 46 punti che colloca il Comando di Avellino all’8° posto della classifica generale a livello nazionale su 62 rappresentative.

I risultati così ottenuti, sia a livello individuale che nella competizione a squadre, sono i migliori di sempre per i Vigili del Fuoco di Avellino, ed anche per questo motivo il Comandante Ing. Luca Ponticelli ha espresso le sue congratulazioni a nome di tutto il personale del Comando per le vittorie conseguite ed il sacrificio dimostrato dai nostri atleti.