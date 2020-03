Attualità Protezione da Covid-19, la precisazione dei vigili del fuoco di Avellino 30 marzo 2020

La precisazione del comandante dei vigili del fuoco di Avellino, Luca Ponticelli: “Con riferimento ad articoli apparsi sulla stampa, scaturiti dalla posizione di una limitata fonte sindacale, a beneficio della tranquillità di popolazione e istituzioni preme precisare che i Vigili del Fuoco sono addestrati e protetti per affrontare il rischio NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico), hanno da sempre tutti i dispositivi di protezione individuale e le misure di protezione collettiva per svolgere in sicurezza il soccorso, anche legato al COVID-19. In prospettiva, sono stati curati gli approvvigionamenti per garantire la sicurezza nel perdurare dell’emergenza.

Questo vale anche per le sedi del Comando di Avellino, che ha tutti i dispositivi di protezione, le attrezzature e le procedure idonee per attuare pienamente le linee guida Ministeriali emanate in merito alla “Gestione del rischio connesso all’emergenza COVID-19”.

A ciò va aggiunta l’emanazione di puntuali disposizioni interne e la capillare e scrupolosa campagna di informazioni e istruzioni al personale, con approvvigionamenti specifici di materiali che il Comando ha messo in campo già a partire dal 31 gennaio 2020.

La piena operatività del dispositivo di soccorso è dunque assicurata su tutto il territorio provinciale 24 ore su 24 per 7 giorni alla settimana, allo scopo di soddisfare tutte le richieste di soccorso pubblico provenienti dai cittadini”.