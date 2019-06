Avellino Vigili del Fuoco per un giorno con “Pompieropoli” 15 giugno 2019

L’associazione Nazionale del Corpo Sezione di Avellino, in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Avellino, lunedì 17 giugno, alle ore 18, presso il parco Manganelli, in occasione della manifestazione Sport Days, presenta “Pompieropoli” il percorso ludico formativo per tutti i bambini della città.

I piccoli Pompieri saranno protagonisti in prima persona e alla fine della prova riceveranno anche un diploma. Vi aspettiamo numerosi per farvi vivere l’emozione di essere Pompiere per un giorno.