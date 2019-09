Avellino In Evidenza Primo Piano “Vietato aprire le finestre”. Al via la rimozione dell’amianto dai tetti di via Acciani. Un mese di lavori 12 settembre 2019

Alpi – Finestre chiuse e vietato asciugare i panni. Sono iniziati, in via Acciani – nei pressi di San Tommaso – i lavori di rimozione dell’amianto dai tetti dei prefabbricati pesanti. Un’operazione attesa da oltre 30 anni e che finalmente ha preso il via. I lavori sono iniziati questa mattina e dovrebbero protrarsi per circa un mese. Vista la complessità dell’operazione, la ditta incaricata, una ditta specializzata – la “Vera Ecologia” – ha dovuto fare delle raccomandazioni ben precise agli abitanti. Lo ha fatto affiggendo dei volantini sui portoni. Per tutta la durata dei lavori, dunque, i residenti dei sei edifici interessati non potranno tenere le finestre aperte, non potranno asciuare, e quindi stendere, i panni.

L’eternit sarà sostituito con pannelli fotovoltaici. Sono decine e decine le famiglie residenti nella zona. I mezzi dell’impresa sono all’opera già da diversi giorni e vengono guardati con una certa preoccupazione dagli abitanti di via Giulio Acciani.