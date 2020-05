La lotta al bullismo, il coraggio e la bellezza di “Essere Diversi”

Essere diversi è il cortometraggio d’esordio del regista Francesco Musto, attore avellinese e sceneggiatore. La lotta al bullismo raccontata dagli occhi di Fabio, i cui occhi sono quelli di un ragazzo comune, un ragazzo che potrebbe essere ognuno di noi.

“Io non ho mai subito bullismo, ho sempre trovato sulla mia strada brave persone. il mio odio profondo per ogni tipo di discriminazione e di violenza ingiustificata mi ha spinto a scrivere questo corto per lanciare un messaggio diretto, un allarme per tutti e anche per dare una spinta a parlarne alle vittime di bullismo che troppo spesso si chiudono in loro stessi e in alcuni casi hanno reagito anche con gesti estremi”.

Il mio “Essere Diversi” èuno specchio sulla realtà, tratta temi come l’inclusione sociale dei diversamente abili, la paura di essere esclusi dal gruppo (la ragazza) accettando di fare anche cose controvoglia, l’apparire a tutti i costi forti e fighi, l’uso smisurato della tecnologia (vedi l’uso dei cellulari durante l’atto di bullismo) che porta i ragazzi a vivere sempre più nel mondo virtuale e meno in quello reale” cosı̀, Francesco descrive Essere Diversi, cortometraggio da 16 minuti, scritto a maggio 2018 e concluso alla metà di settembre. Una lettera d’amore nei confronti della vita, dell’avere il coraggio di affrontare tutte le difficoltàe restare sempre séstessi, nonostante tutto e tutti.

Questo cortometraggio èdedicato a tutti i ragazzi – e non solo – basti pensare al caso del signore di Manduria torturato e ucciso da una baby gang – che ogni giorno si trovano a contatto con i loro carnefici, persone che possono essere a loro volta vittime di bullismo, perchè il bullismo è un cerchio che può essere spezzato, con l’impegno e la volontà di denunciare. Essere diversi però non affronta la tematica del bullismo nella disabilità ma nella sua universalità. Perchè il bullismo èun fenomeno che può essere vissuto da chiunque, che siano minoranze o meno. Francesco forma un grande abbraccio nei confronti di tutti e lascia un messaggio importantissimo: non siete soli.

I Boomdabash hanno collaborato alla colonna sonora del cortometraggio cedendo gratuitamente i diritti della canzone “Un attimo”.

Francesco Musto nasce il 21 gennaio 1995 ad Avellino, e sin dall’infanzia si avvicina al mondo della recitazione e del cinema nonostante sia affetto da una rara distrofia muscolare. Ha partecipato da co-protagonista in diversi film indipendenti e da poco, ha intrapreso la carriera di regista e sceneggiatore.

Link al cortometraggio: http://www.tulipanidisetanera.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-49979324-5639-4eac- b120-246ad8bc05bc.html