Video/Il messaggio del Dottor Aliberti alla Morgante e Pizzuti: ” Dobbiamo essere pragmatici “

Il Dottor Aliberti, medico di Medicina Generale del distretto di Montoro, ha inviato un messaggio video al direttore generale dell’ASL di Avellino, Maria Morgante, e al direttore generale dell’Azienda Moscati, Renato Pizzuti, per sottolineare il clima di abbandono in cui riversano tutti i medici e gli infermieri che sono in prima linea per fronteggiare il covid -19.

Sempre nel corso della clip, il dottor Aliberti esorta coloro che gestiscono tali strutture ad impegnarsi velocemente per risolvere una situazione molto ingarbugliata o, se non si è in grado, di avere l’onestà di fare un passo indietro.