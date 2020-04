Video/Coronavirus, la stilista regala l’abito da sposa a dottoresse e infermiere

Maria Perrino , titolare dell’atelier Pantheon di Grottaminarda, ha deciso di donare l’abito da sposa alle operatrici sanitarie di Avellino e Benevento che stanno fronteggiando l’emergenza causata dal Covid 19 negli ospedali .

Un regalo dedicato a tutte le giovani dottoresse e infermiere che si sposeranno nei prossimi mesi .

“Non cediamo alla rassegnazione -spiega Maria Perrino- è un omaggio e un riconoscimento per tutte le donne impegnate in prima linea, in questa emergenza sanitaria, che si sposeranno dal 31 Agosto al 31 Dicembre 2020”.

Un’iniziativa lodevole per augurare gioia e felicità alle operatrici sanitarie che convoleranno a nozze e per esprimere loro profonda gratitudine per i loro sacrifici.