Video/Chiusano, entro Maggio approvazione del bilancio consuntivo

” Nonostante lo slittamento dei termini, previsto dal Governo Conte, noi , primo comune in Italia” – dichiara il sindaco , prof. Carmine De Angelis – “a gennaio, abbiamo gia approvato il bilancio di previsione e siamo ora pronti ad approvare il consuntivo.

Stiamo predisponendo gli atti, per il riaccertamento dei residui. Utilizzeremo l’ avanzo di amministrazione, per far ripartire i cantieri e le opere pubbliche. Prevediamo, inoltre, di adottare misure di sostegno per le famiglie, i commercianti e le imprese.

Nessuno sarà lasciato da solo. Saremo al fianco dei cittadini, a condividere la seconda parte di un tragitto, che ci porterà, al più presto, fuori dall’ emergenza.

Noi, siamo già un passo oltre, in verita’. Nel senso che ho ben chiaro il cronoprogramma delle azioni da mettere in campo. E spero di renderlo attuativo, in breve tempo “ – conclude De Angelis -.

Chiusano Di San Domenico, modello di buona amministrazione.

In netto anticipo e con grande capacità di lungimiranza, il comune irpino si e’ dotato di tutti i dispositivi necessari a fronteggiare l’emergenza sanitaria. Un monitoraggio continuo e costante della popolazione e una vicinanza alla popolazione , dimostrata in più occasione dall’Amministrazione.

Grandi e piccoli gesti di solidarismo sociale, che fanno sentire, vivo, il senso di comunanza.

Ora, si passa alla fase due. Bisogna riconnettere il filo non solo sociale, ma anche economico. E’ fondamentale , pensare a forme di sostegno alle famiglie. Dare un input alle imprese, alle attività commerciali del paese.

A piccoli passi e, nel rispetto delle disposizioni governative, ma, ne siamo certi, con l’ immediatezza, la capacità di risoluzione di un’ amministrazione modello!