VIDEO/ “Visti da quassù siete bellissimi, siamo meglio di quanto pensiamo”. Il primo “Pannetto” di Festa è per gli avellinesi

Renato Spiniello – “Visti da quassù siete bellissimi”. E’ questa la fotografia di Piazza Libertà del sindaco di Avellino Gianluca Festa, affacciato dal balcone di Palazzo Vescovile in occasione della sua prima “Alzata del Pannetto” da primo cittadino, il messaggio, invece, che rivolge ai cittadini è duplice.

“Ali e radici – dice il sindaco – tornare alle origini per recuperare il nostro senza di appartenenza, promuovere sentimenti quali la solidarietà e l’amore verso la nostra città, e allo stesso tempo spiccare il volo, tornare a sognare e ridare speranza a questa comunità. Siamo migliori di quello che pensiamo di essere e sono convinto che col sacrificio, col lavoro e con la dedizione possiamo raggiungere risultati alti per la città di Avellino”.

Non manca un ringraziamento pubblico al Vescovo Arturo Aiello, per quello che ha fatto per Piazza Libertà e Parco Palatucci innanzitutto. “Rappresenta un modello da emulare – confessa Festa – e incarna quel senso di amore che dobbiamo recuperare”. Al suo fianco, il presule lancia anche un messaggio di unità tra le forze politiche dopo il clima post-elettorale. “E’ quello che ho sempre sostenuto anche io – precisa il sindaco – ogni consigliere è stato eletto dalla città e la rappresenta. C’è certamente una maggioranza che ha l’onere di guidare l’amministrazione per i prossimi cinque anni, ma saremo attenti ad eventuali proposte della minoranza qualora le ritenessimo utili”.

Lasciato il balcone della Diocesi, il sindaco si sofferma anche con i cronisti presenti per evidenziare alcuni dei punti programmatici che presenterà ufficialmente martedì in pubblica assise. “Sono quelli esposti in campagna elettorale – illustra Festa – ambiente, urbanistica, cultura, sociale, valorizzazione del patrimonio, una città più sicura che punti sul turismo, la fondazione di partecipazione e la riorganizzazione della macchina comunale e delle attività cittadine. Tutti punti realizzabili, utili e necessari per la ripresa della città”.