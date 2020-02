Video / Vicenda mercato, Festa: ” Piazzale degli Irpini senza autorizzazione ASL, Campo Genova unica area idonea “

Michael Mambri – Dopo la bocciatura da parte del TAR sul dislocamento del mercato a Campo Genova, il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha convocato in tarda mattinata una conferenza stampa, ove ha spiegato che il Piazzale degli Irpini non dispone dell’autorizzazione sanitaria per poter ospitare la fiera bisettimanale.

Secondo il primo cittadino Campo Genova è l’unica area idonea per svolgere le attività mercatali, in quanto in città non esiste un’altro spazio così grande.

Intanto, bisognerà attendere il 18 Marzo quando il TAR di Salerno si esprimerà sulla questione, fino a quel giorno, il mercato non si effettuerà.