Salute & Benessere Video Attualità VIDEO/ Tumore al seno, la prevenzione in “campo”. Al Coni 70 donne pronte a farsi visitare 9 luglio 2019

Alfredo Picariello – Settanta donne. In fila, sotto il sole, “coccolate” dallo staff del Coni e di Sportdays. Perché la prevenzione non ha limiti, perché la prevenzione è tutto. Soprattutto quando di mezzo c’è il cancro al seno.

E così, in 70 hanno risposto all’appello del villaggio dello Sport allestito in tutta fretta dal delegato provinciale del Coni, Giuseppe Saviano, in occassione delle Universiadi.

Una scelta giusta, quella di Saviano e di Iovino. Carlo Iannace, il dottore Carlo Iannace, non si è tirato indietro. In “campo”, come sempre. Ha visitato le donne, con l’abnegazione e la professionalità di sempre. “La prevenzione è fondamentale”, ripete, mentre dà appuntamento ad altri importanti eventi di divulgazione: il prossimo 27 luglio a San Nicola Baronia e il 15 settembre la ormai sesta camminata rosa.