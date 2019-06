VIDEO/ Truffe agli anziani, “Mi manda Raitre” fa tappa a Chiusano

Irpinia protagonista della prossima puntata di “Mi manda Raitre” dedicata alle truffe agli anziani. Nei giorni scorsi una troupe della nota trasmissione condotta da Salvo Sottile ha fatto visita al parroco di Chiusano San Domenico Antonio Romano, particolarmente sensibile al problema e diventato un riferimento per i tanti anziani della piccola comunità irpina e non solo.

Domenica 2 giugno, proprio da Chiusano San Domenico, è partita una campagna di sensibilizzazione guidata dal parroco il quale, durante la processione in onore di Santa Rita, ha allertato i tanti fedeli sui rischi che corrono ed ha elencato le regole d’oro diffuse dall’Arma.

Il numero di truffe e di raggiri ai danni di anziani è infatti in costante aumento anche in provincia. Un fenomeno che ha spinto molto comunità a mobilitarsi, come del resto stimolato e auspicato dalle forze dell’ordine, impegnate ogni giorno su tutto il territorio provinciale con una capillare attività di controllo e prevenzione.

Una mobilitazione che, giorno dopo giorno, ha coinvolto tutta la provincia, come dimostrato dalle tante iniziative partite in difesa dei “nostri nonni d’Irpinia”. In prima linea, impegnate in una capillare attività di sensibilizzazione, ci sono associazioni, parrocchie, Comuni, Pro Loco, tutti uniti contro le truffe.

Domani mattina alle 10, lunedì 10 giugno, sarà trasmessa l’attesa puntata di “Mi manda Raitre” che vedrà protagonista anche l’Irpinia ed, in particolare, il parroco di Chiusano don Antonio Romano.

Di seguito il video realizzato dai Carabinieri con i consigli per evitare di essere truffato.