VIDEO/ Superbonus 110%, che opportunità per l’Irpinia. L’Ance spiega i dettagli della misura

Renato Spiniello – Superbonus 110%, la misura contenuta nel Decreto Rilancio può davvero significare una grandissima opportunità per l’Irpinia, per il suo fatiscente patrimonio edilizio e per l’intero settore delle Costruzioni.

Eco e SismaBonus i due pilastri attorno ai quali si sviluppa la misura.

Le possibilità d’interventi di ammodernamento e messa in sicurezza che si aprono con l’utilizzo della nuova misura sono molteplici e di grande impatto, per questo l’Ance Avellino, presso la sede di via Palatucci, ha deciso di attivare uno sportello informativo e di orientamento.

Abbiamo ascoltato il presidente dell’associazione Michele Di Giacomo e il prof. Carmine Lubritto.