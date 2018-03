VIDEO/ Schianto mortale ad Arcella: muore una donna, grave il compagno

Tragico incidente mortale ad Arcella, subito dopo la Novolegno intorno alle 13 di oggi.

Una coppia era a bordo di una Lancia Lybra quando, per cause ancora in via d’accertamento da parte dei carabinieri, è rimasta coinvolta in un violento impatto con un pullman dell’Air diretto a Tufo.

La donna, di 41 anni, è morta sul colpo. Il compagno, alla guida dell’auto, è stato trasportato in ospedale. Non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Del lato passeggero, dove era seduta la donna, non è rimasto quasi nulla. Solo un cumulo di lamiere.

Da quattro mesi circa erano diventati genitori di una splendida bambina ma, il destino ha riservato, purtroppo, un epilogo tragico per quella famiglia.

Ad un’ora dall’incidente la strada è stata chiusa al traffico per permettere ai vigili del fuoco di liberare i corpi dalle lamiere e dare ai carabinieri il tempo di raccogliere prove e testimonianze per l’esatta ricostruzione dell’accaduto.

La coppia originaria di Montaperto, frazione di Montemiletto, era diretta ad Avellino quando, all’improvviso, il 33enne avrebbe perso il controllo della Lancia Lybra sulla quale viaggiavano.

Molto probabilmente avrà inciso anche l’asfalto viscido per la pioggia. L’auto è sbandata e, dopo un testacoda, avrebbe invaso la corsia opposta raggiungendo violentemente l’autobus. Per l’autista è stato impossibile evitare l’impatto.

Guarda il video