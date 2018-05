VIDEO/ Riparte l’Avellino-Rocchetta. Cantamessa (Fs): “Ora tocca all’Irpinia”

Marco Grasso – Tutto pronto per la riapertura della ferrovia turistica Avellino-Rocchetta San’Antonio. All’ex Carcere Borbonico è stato presentato il programma del treno inaugurale: l’appuntamento è il 26 e 27 maggio, ma lo sguardo è già proiettato oltre.

“E’ stato fatto un lavoro straordinario, c’è un calendario di appuntamenti per tutto il 2018. Credo che di più non si potesse fare, ora tocca a voi, all’Irpinia”. Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione delle Ferrovie dello Stato, non ha dubbi sulla validità del progetto: “La tratta turistica può diventare un volano straordinario per questo territorio. Ci sono punti di attrazione importanti che esaltano il progetto turistico. Il 26 maggio si apre una stagione importante”.

Soddisfatta anche la presidente del consiglio regionale Rosetta D’Amelio: “L’irpinia si riappropria di uno dei suoi simboli. La storica tratta ferroviaria attraverserà l’intero territorio per un viaggio suggestivo in una terra bellissima. Questo risultato rappresenta solo un punto di partenza: ora c’è bisogno di creare tutto un sistema che possa beneficiare della tratta ferroviaria che può e deve diventare riferimento di una nuova stagione turistica in grado di esaltare le bellezze storiche, ambientali e architettoniche dei nostri territori. Così come la linea ferroviaria – aggiunge D’Amelio – deve diventare valore aggiunto per la promozione dei nostri prodotti enogastronomici di eccellenza, a partire dai vini irpini”.

Alla conferenza stampa erano presenti anche l’assessore comunale Ugo Tomasone, la soprintendente Francesca Casule, il direttore di Coldiretti Salvatore Loffreda e il presidente dell’associazione InLocoMotivi Pietro Mitrione.