VIDEO/ Reddito di Cittadinanza e Quota 100, Gubitosa: “Due misure che faranno bene al Paese”

“Reddito di Cittadinanza e Quota 100 sono due facce della stessa medaglia che faranno del bene e che provvederanno alla ripartenza e al rilancio del nostro Paese”.

Il parlamentare irpino del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa è stato nel fine settimana in tour nei territori per presentare le azioni di Governo portate avanti in questi mesi.

“Noi – ha spiegato il deputato pentastellato ai microfoni di UserTv – non obblighiamo nessuno ad andare in pensione con Quota 100, si tratta di una scelta che ognuno può fare se ovviamente dispone dei requisiti richiesti. Per ora è una misura che sta funzionando alla grande, in quanto sono già più di 60.000 le richieste fatte”.

60.000 persone che andranno in pensione nei prossimi mesi e che quindi molto probabilmente libereranno il proprio posto a giovani disoccupati. “Per l’imprenditore è un doppio vantaggio – ha continuato Gubitosa – in quanto le nuove giovani risorse costeranno sicuramente di meno rispetto ai lavoratori che sono appena andati in pensione, inoltre se assumi la nuova risorsa tramite il programma del reddito di cittadinanza prendi anche i 18 mesi di sgravi”.