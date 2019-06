VIDEO/ Presunte irregolarità elettorali ad Ariano Irpino, Salvini alla Camera: “In corso accertamenti”

Accertamenti in corso da parte delle competenti Questure su presunte irregolarità verificatesi durante l’ultima tornata elettorale ad Ariano Irpino, Termoli e Aversa. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, durante il question time alla Camera dei Deputati rispondendo all’interrogazione del deputato pentastellato Giuseppe Brescia.

“Come in ogni occasione – ha detto Salvini – il ministro degli Interni esercita la massima attenzione e con la circolare indirizzata ai prefetti sono state richiamati i principali adempimenti relativi al funzionamento dei seggi, ad esempio il divieto di entrare col cellulare nei seggi. E’ obiettivo del governo – ha proseguito – favorire ogni misura che possa rafforzare la prevenzione contro ogni forma di contaminazione e condizionamento del voto”

Il titolare del Viminale ha poi sottolineato che per quanto riguarda invece i casi di corruzione elettorale a Bari “sono in corso delle indagini e dunque non posso chiedere informazioni che sono coperte dal segreto istruttorio e qualora le avessi non potrei entrare in ulteriori meriti. Posso solo dire quello che il ministero dell’Interno ha fatto, fa e farà per garantire il regolare svolgimento delle elezioni a Bari e nelle altre località ricordate”.