VIDEO/ Alle poste centrali di Avellino i disabili non possono entrare

I diversamente abili di Avellino non possono accedere alla sede centrale delle poste di via De Sanctis. All’ingresso infatti manca uno scivolo adatto alle sedie a rotelle, mentre il montascale montato per garantire l’accesso a tutti, è guasto.

Il problema ci è stato segnalato da Giovanni Esposito, del comitato cittadini diversamente abili.

Ad Avellino le barriere architettoniche non sono state abbattute sia alle poste che in altri enti pubblici. Abbiamo chiesto spiegazioni al direttore della sede delle poste centrali che, dopo averci fatto attendere a lungo, ci ha messo in contatto telefonico con l’ufficio stampa nazionale.

Successivamente, solo attraverso una mail ci hanno comunicato che hanno preso in carico la segnalazione e presto provvederanno a risolvere il problema.

Manterranno l’impegno? Noi saremo vigili.