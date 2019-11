VIDEO / #PopulEconomy, il libro che ha ispirato Salvini su Quota 100

Alpi – “Salvini ha ripreso un po’ di cose scritte nel mio libro, come Quota 100, ad esempio”. Il libro è di Paolo Capone, segretario generale dell’Ugl, e si intitola: “#PopulEconomy. L’economia per le persone e non per le elites finanziarie”. E’ stato presentato questa sera ad Avellino, nella sala convegni della Camera di Commercio, dove si sono riuniti in tanti per discutere di quello che è un vero e proprio saggio, con prefazione di Matteo Salvini.

Il libro, partendo dal fenomeno della globalizzazione, analizza l’attuale situazione economica ponendo l’accento sulle distorsioni delle politiche fondate sull’austerity e sulle conseguenze negative, in Italia, del Job’s Act.

“Non possiamo immaginare l’economia soltanto al servizio della grande finanza. Noi pensiamo che sia importante che chiunque possa essere partecipe ed attore di quello che accade intorno a noi”, dice Capone. “Ma a quanti interessa davvero come apre la Borsa, il prezzo del barile del petrolio. Sono tutti elementi di distrazione di massa”.