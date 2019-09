Cronaca In Evidenza Primo Piano VIDEO/ Pompa di benzina a pochi passi dalla ICS, i vigili del Fuoco evitano la tragedia 13 settembre 2019

“Grazie ad un grande lavoro, abbiamo evitato che le fiamme investissero la pompa di benzina con conseguenze tragiche ” dichiara il capo squadra dei vigili del Fuoco di Avellino, Pellegrino Iandolo. L’incendio presso la ICS, Industria Composti Stampati, fabbrica che produce involucri di plastica per batterie a Pianodardine, è sotto controllo.

Scoppiato alle 13:15, sul posto sono arrivata otto squadre dei vigili del Fuoco, oltre alle squadre avellinesi anche caschi rossi da Benevento, Napoli e Salerno e il personale non in servizio che è subito accorso per aiutare.

I vigili del Fuoco fanno sapere che il rogo è circoscritto e che sono ancora in corso operazioni di spegnimento e raffreddamento. (CLICCA QUI PER LE FOTO DEI VIGILI DEL FUOCO)