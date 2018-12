VIDEO/ Passaro: “Noi sempre al fianco della città, anche quando non è campagna elettorale”

Marco Imbimbo – «Noi siamo sempre al fianco della città, anche quando non c’è la campagna elettorale». Massimo Passaro, portavoce dei “Cittadini in Movimento”, commenta così l’operato della sua associazione. Questa mattina è intervenuto nel corso della conferenza stampa sul Natale nel centro storico, organizzato dai commercianti con il contributo dei “Cittadini in Movimento”.

Passaro ne ha approfittato anche per il fare il punto sulla situazione politica in città e sulla sfiducia all’amministrazione Ciampi: «Con 5 consiglieri potevano fare ben poco, ma gli altri gruppi consiliari sono stati poco responsabili – denuncia Passaro. Non si può mandare a casa un’amministrazione sotto Natale, impoverendo una città e i commercianti. Non credo sia servito a molto se non a qualche politico per farsi una campagna elettorale, che continuo a non vedere. Poi magari negli ultimi due mesi ci diranno che vogliono una città diversa, ma intanto parlano i fatti».

Il commercio e la città devono fare anche i conti con le limitazioni alla circolazione, proprio nel periodo natalizio, a causa dell’inquinamento. «Non ritengo sia un problema delle auto, ma proviene da altre fonti. Se continuiamo a bloccare le auto facciamo soffrire ancora di più la città», spiega Passaro, prima di sottolineare come la città stia vivendo problemi molto seri ormai da anni.

«Fino a quando la politica non si rende conto che, oltre alle persone che scappano dalla città per non farvi più ritorno, c’è anche chi preferisce andare fuori provincia a fare compere, allora penso che Avellino sia destinata a rimanere così com’è, una luce spenta. Noi stiamo cercando di riaccenderla con le nostre iniziative a costo zero».

Oltre al clima natalizio, in città si comincia già a respirare quello da campagna elettorale in vista delle prossime elezioni di maggio dove “I cittadini in movimento” sono pronti a dire la loro. «Noi non ci siamo mai fermati, siamo stati gli unici che, pur non essendo in campagna elettorale, abbiamo continuato a costruire per la città organizzando tante iniziative – sottolinea Passaro. Abbiamo fatto molto, anzi chiederei più agli altri perché non hanno fatto nulla visto che sono quelli che dichiarano di voler governare la città».