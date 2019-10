VIDEO / Oltre mille studenti in meno in Irpinia, l’assessore regionale: “Aiuteremo donne e famiglie”

Alpi – “Perdiamo 15mila studenti l’anno in Campania da diverso tempo. Dobbiamo dare una mano alle donne, è chiaro. Immagino delle politiche in aiuto delle famiglie. In particolare, la Regione ha investito circa 90 milioni di euro per la costruzione o ristrutturazione degli asili nido”. L’assessore all’Istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini, annuncia un piano per aiutare donne e famiglie in grado di evitare lo spopolamento scolastico in Campania e in Irpinia. 1.500 alunni in meno nella nostra provincia.

“Oggi è un momento di gioia e di speranza”, afferma Fiorella Pagliuca, dirigente Istituto “Regina Margherita – Leonardo da Vinci”. “Il messaggio che vogliamo lanciare con la manifestazione di questa mattina è quello di educare le nuove generazioni al rispetto e a una consapevolezza maggiore per l’ambiente, per la natura. Speriamo che le nuove generazioni possano vivere in maniera più consapevole rispetto a quanto abbiamo fatto noi. Serve un nuovo umanesimo che parta dalla tutela e dalla difesa dei nostri territori”