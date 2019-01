VIDEO/ Neve in città, scatta il piano della Protezione Civile

Neve in città, scatta il piano della Protezione Civile. Stanotte, in linea con le previsioni meteo, abbondante nevicata anche nel capoluogo irpino.

I mezzi spargisale sono al lavoro dalle prime ore del mattino e, almeno lungo le strade principali, non si registrano particolari disagi. Nella zona della città ospedaliera non si segnalano situazioni critiche. Il Moscati, come anticipato nei giorni scorsi, ha provveduto a pulire le aree interne della struttura di Contrada Amoretta, mentre il Comune ha provveduto alla pulizia della Bonatti.

Ieri sera i Vigili del Fuoco sono intervenuti lungo la tratta tra via Pennini e Mercogliano, dove sono rimaste bloccate diverse auto. Stamattina piccoli interventi per i caschi rossi, tra cui anche per la rimozione di rami pericolanti per il peso della neve e il forte vento.

Tante invece le segnalazioni che arrivano dalla provincia, soprattutto dall’Alta Irpinia e l’Ufita, per la difficoltà a percorrere anche le arterie principali. Diverse le strade ghiacciate e le zone, soprattutto quelle più periferiche, di fatto isolate.