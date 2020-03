Provincia VIDEO/ Montecalvo Irpino, l’emergenza si trasforma in musica 18 marzo 2020

L’emergenza Coronavirus diventa una canzone. Quattro ragazzi di Montecalvo Irpino hanno sfruttato questo periodo di isolamento per dare vita a un nuovo progetto registrando un singolo dal titolo “Re senza Corona”.

“Il progetto musicale realizzato da Nicola Iorillo, Natalia Caggiano, Alberto Tedesco e Samuel Iorillo nasce dalla riflessione sulla condizione attuale e su ciò che ci sposta in prima linea come protagonisti di questo presente – raccontano gli autori – attraverso la musica “abbiamo sempre viaggiato” come recita il testo che fa da introduzione alla canzone ed è proprio servendosi delle parole che i giovani montecalvesi hanno voluto lanciare un messaggio di speranza, diverso e solidale rispetto alle notizie sconcertanti con cui i media ci bombardano.

In questo momento buio in cui sembra che tutto venga meno, perfino quel concetto intoccabile di libertà che tornerà, come dice la canzone, a patto che tutti, unitamente, ci rendiamo consapevoli della realtà, attraverso l’osservanza delle regole. La canzone si propone, dunque, l’obiettivo di avvicinare i cuori affinché, senza distinzioni di razza, colore, etnie, genere, appartenenza sociale, possiamo sentirci parte integrante di un unico universo d’amore, prestandosi come dono e come regalo per chi vorrà servirsene”.