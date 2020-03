VIDEO/ Mercati all’aperto in Irpinia: distanze minime non rispettate, rischio contagio Coronavirus

Mercati all’aperto in Irpinia: distanze minime non rispettate, rischio contagio Coronavirus.

Il video è stato registrato questa mattina in un mercato all’aperto in Irpinia: in piena emergenza coronavirus le distanze tra le persone non sono rispettate. Eppure le direttive del governo per frenare il contagio prevedono che si debba rimanere ad un metro di distanza dagli altri, invece, anche per via dei passaggi strettissimi, le persone sono una accanto all’altra. Certo se non c’è l’ordinanza comunale di chiusura tutto questo può avvenire liberamente.

Ci permettiamo allora di consigliare almeno agli anziani di non recarsi al mercato, alle persone che ci vanno di non accalcarsi, di mantenere le distanze e di proteggersi il viso con delle mascherine in casi di affollamento. Il contagio non guarda in faccia a nessuno.