VIDEO/ Mara Carfagna in città: “Preziosi l’uomo giusto per Avellino. La Lega? Con i 5 Stelle dà il peggio di sé”

Renato Spiniello – “Siamo certi che Dino (Preziosi, ndr) conquisterà la fiducia dei cittadini di Avellino e che potrà essere un ottimo sindaco per questa città. Forza Italia lo sostiene convintamente e lealmente nel suo progetto atto a voler far voltare pagina ad Avellino”. Lo ha ribadito questo pomeriggio l’ex Ministro e attuale Vicepresidente della Camera dei Deputati Mara Carfagna, oggi ad Avellino, all’ex Carcere Borbonico, per sostenere la corsa a sindaco di Dino Preziosi.

Con l’ex manager di Air ci sono Forza Italia ed esponenti provinciali di Fratelli d’Italia, tra cui Giovanni D’Ercole, ma non la Lega che corre da sola. “Ci dispiace di questo – continua la Carfagna – ovunque il Centrodestra corre unito riesce ad offrire una proposta politica seria e di qualità ai cittadini. La Lega, purtroppo, quando governa con i 5 Stelle tira fuori il peggio di sé, diventa una forza estremista, propagandistica e poco attenta ai bisogni dei cittadini”.

“Il percorso che portiamo avanti da anni è pienamente condiviso con l’attuale Vicepresidente della Camera – aggiunge il deputato Cosimo Sibilia – non ha mai fatto mancare il suo impegno e tutti siamo concentrati a sostenere Preziosi alle Amministrative e Berlusconi e la giovane irpina Antonella Pecchia alla Europee. Centrodestra diviso? Da qualcuno è mancato un atto di responsabilità che noi abbiamo invocato, purtroppo non ci hanno ascoltato”.

“E’ stata una campagna elettorale molto brutta per certi aspetti – conclude il candidato sindaco – io sono stato l’unico che ha cercato di parlare di programmi, mentre gli altri si buttavano il fango addosso. Il Pd sta portando avanti un Congresso infinito, chi vincerà le elezioni si prenderà anche via Tagliamento e fra sei mesi quelle due anime si rifonderanno perché è impensabile che un parlamentare eletto in questo collegio stia fuori o contro il suo partito”.