Video / La laurea al tempo del Coronavirus, l’irpina Federica Pagliuca diventa dottoressa su Skype

Federica Pagliuca di Aiello Del Sabato si è laureata in farmacia, mediante una videochiamata in diretta streaming con l’università di Urbino, dal comune di Aiello. A causa dei divieti imposti dal decreto ministeriale per l’emergenza Coronavirus, Federica non si è potuta recare nella sua università di Urbino, che è in una zona rossa. Nonostante questo impedimento ha potuto discutere la tesi via internet dalla sala consiliare del comune di Aiello.

L’unico modo per laurearsi era proprio quello di collegarsi da una sede istituzionale e, grazie alla disponibilità del sindaco ErnestoUrciuoli e del vicesindaco Sebastiano Gaeta, il sogno di Federica si è realizzato. Sono state rispettate rigorosamente tutte le misure di sicurezza con un ristretto numero di familiari presenti , tutti a debita distanza. Auguri dottoressa!