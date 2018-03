VIDEO/ Ipercoop, nuovo sciopero il Sabato Santo. Il punto vendita riaprirà dopo Pasquetta

Renato Spiniello – Assemblea di lavoratori stamane al punto vendita Ipercoop di Via Vallone dei Lupi. Dalle 9 alle 11, oltre 90 dipendenti dell’azienda sul punto di essere rilevata dal marchio calabrese Az, capeggiato dall’imprenditore Floriano Noto, si sono riuniti per programmare le varie azioni da mettere in campo per il prosieguo della vertenza.

Domani i segretari generali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl incontreranno il Prefetto Maria Tirone a Palazzo di Governo per illustrarle la situazione e le preoccupazioni delle maestranze, sperando in un aiuto da parte delle istituzioni. Sabato, invece, previsto un nuovo sciopero, che costringerà l’azienda a chiudere i battenti fino a dopo Pasquetta, con tanto di disagi anche per i consumatori.

“La Coop ci deve far capire le sue intenzioni – ha dichiarato stamane Luigi Ambrosone della Filcams Cgil – l’unica riunione fatta con l’azienda risale a dieci giorni fa, quando hanno annunciato che la trattativa di vendita è in stato avanzato e che nel giro di poche settimane si sarebbe conclusa. Addirittura è già venuto qualcuno per un sopralluogo della struttura. La paura cresce, il non sapere aumenta e siamo in attesa che qualcuno ci dia spiegazioni”.

A vendita conclusa, l’insegna Ipercoop cambierebbe in Coop Master, gruppo già presente con 32 punti vendita in Calabria e operativo da poco anche a Pontecagnano, e le preoccupazione dei lavoratori sono dovute al fatto che se un grande marchio come Coop non è riuscito a rilanciare il centro avellinese, difficilmente potrà farlo un’azienda più piccola.

Nei giorni scorsi, c’è stato anche un vertice a Palazzo di Città tra i sindacati e il titolare alle attività produttive Arturo Iannaccone. “L’assessore si sta prodigando tanto – ha concluso Ambrosone – sappiamo che ha intenzione di convocare azienda e sindacati, ma per ora non abbiamo notizie su quest’incontro”.