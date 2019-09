Attualità Video Attualità VIDEO/ Incendio a Pianodardine: multe per chi mangia frutta e verdura a Montefredane 21 settembre 2019

A Montefredane, dopo l’incendio della fabbrica ICS, spuntano i manifesti con il divieto di utilizzare frutta e verdura della valle del Sabato, per una possibile contaminazione. Multe salate per chi non rispetterà l’ordinanza comunale.

Antonio D’ambrosio, imprenditore agricolo, che si autodefinisce “brigante della difesa del territorio”, ci racconta con ironia, ma anche con dovizia di particolari, la situazione in questa zona, soffocata da scarichi industriali, incendi ed inquinamento. Ad accompagnarlo in questa battaglia ecologica c’è sempre Sabatina, una delle sue galline.

In attesa del responso delle analisi dell’Arpac sul territorio e sul cibo, notevoli sono i danni economici per i contadini e per gli imprenditori agricoli.

Il servizio di Enzo Costanza.