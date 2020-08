VIDEO / “In campo per dare un futuro ai giovani irpini. E per rilanciare il Landolfi”. Regionali, la “ricetta” di Aliberti

Alpi – “Sono in campo anche grazie alla spinta che mi ha dato un gruppo di giovani. Essendo una persona tenace, non potevo tirarmi indietro. La politica l’ho sempre avuta nel cuore. Ma, credo, che anche facendo il medico di base, si fa comunque politica, visto che sono stato sempre a contatto con le persone. Il medico ed il sindaco sono coloro che hanno di più il polso della situazione”.

Bruno Aliberti, candidato con “Noi Campani”, la lista del sindaco di Benevento Clemente Mastella in appoggio al Governatore De Luca, è il primo ospite della mattinata di “Un caffè col candidato”, il format che va in onda in diretta, ogni lunedì e giovedì, sulla pagina facebook di Irpinia News.

Da medico, Aliberti si concentra soprattutto sui problemi della sanità. “Innanzitutto – dice – il pronto soccorso dell’ospedale di Solofra deve riaprire quanto prima. Mi batterò per il rilancio del “Landolfi” ma in modo concreto, non a chiacchiere”.

“L’Irpinia – sottolinea – è un territorio dalle mille risorse, quindi quello che abbiamo, lo dobbiamo sfruttare nel migliore dei modi. Ai giovani, però, dico, che non devono aspettare che il lavoro arrivi dall’alto ma devono inventarselo. Ma la burocrazia va tagliata, a tutti i costi. La prima cosa che farei, nel caso in cui dovessi essere eletto, è quella di portare a Palazzo Santa Lucia un team di giovani in grado di intercettare i fondi europei”.

Tanti altri, ovviamente, i temi toccati con Bruno Aliberti. Per questo, ascoltate l’intervista realizzata questa mattina in diretta, basta guardare il video.