VIDEO / “In Campania avremo con il M5S un green new deal: investiremo sui giovani e sul lavoro verde”. Le “ricette” di Maura Sarno

Alpi – “E’ bello stare in mezzo alla gente, è bello capire quali sono i problemi della gente”. Maura Sarno, come sempre, è “travolgente”. Imprenditrice “prestata” alla politica, motiva così la sua volontà di scendere in campo. E’ abituata a vincere. Due anni fa, fresca candidata con il MoVimento 5 Stelle alle amministrative di Avellino, venne eletta consigliere comunale e poi nominata dal sindaco Ciampi assessore alle Attività Produttive.

Dopo aver “vinto” sulla piattaforma Rosseau, oggi corre per Palazzo Santa Lucia. Anche nel suo settore, la produzione vitivinicola, scommette e vince.

Le “ricette” dell’ax assessore sono tante. Contro lo spopolamento: “Non c’è lavoro per i giovani, questo è il grande, vero problema della provincia di Avellino e delle aree interne. Per questo motivo, puntiamo sul Green New Deal. L’Europa ci chiede di puntare sull’economia eco-sostenibile, proprio perché il lavoro verde sarà il futuro, almeno per i prossimi cinque anni. Bisogna investire sui giovani, sul lavoro green, sulle aree interne”.

Maura Sarno punta poi su un altro aspetto in particolare. “Vanno potenziati, a tutti i costi, gli uffici regionali che si occupano dei bandi, in particolare quelli europei. E vanno snellite le procedure, perché le istruttorie sono troppo lunghe”.

Tanti gli argomenti trattati con Maura Sarno nel corso di “Un caffè col candidato”. Per rivedere l’intervista, andata in onda questa mattina in diretta sulla pagina facebook di Irpinianews, basta guardare il video.