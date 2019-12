VIDEO/ Il piccolo Ascanio e la sua letterina prima dell’operazione: “Babbo Natale fammi guarire e aiuta la mia famiglia”

Il piccolo Ascanio Festa, di origine irpina, dopo tre operazioni al cuore deve ora andare in America per operarsi nuovamente. Sarà una operazione delicatissima a cuore aperto e i genitori, Saverio di Mercogliano e la mamma Milena, dovranno affrontare ingenti spese.

E’ partita la gara di solidarietà per aiutare questa famiglia: basta una piccola donazione, tramite Bonifico.Questi i riferimenti: Banco BPM Conto intestato a Saverio Festa e Milena Pascuzzi IT92K0503410402000000004638 Causale: DRITTI AL CUORE DI ASCANIO

Questa è la toccante lettera che Ascanio ha scritto a Babbo Natale insieme alla sua mamma:

Ciao Babbo Natale, quest’anno la mia lettera sarà un po’ più lunga del solito perché voglio presentarmi. Io sono quel bambino di nome Ascanio che è nato poco più di 4 anni fa. Mi hanno operato la prima volta a 5 giorni di vita. Gli interventi sono stati 1,2 e il terzo a 3 mesi di vita a cuore aperto. Dopo l’intervento non riuscivo più a mangiare, una corda vocale è stata danneggiata in modo irreversibile e irreparabile e l’infermiera si metteva di notte insieme alla mia mamma ad imboccarmi col cucchiaino il latte addensato. Beh ma le cose belle non sono mancate, ho conosciuto tanti bravi dottori e tanti bambini che mi hanno tenuto compagnia in questo viaggio. Mi raccomando Babbo Natale sii generoso con loro perché sono dei bimbi speciali e ricordati di quelle mamme inconsolabili che i loro bimbi non possono più abbracciare. Li ho visti mentre volavano in cielo perché erano così vicini a me che potevo persino toccarli con la mano! Poi l’anno scorso un altro intervento a cuore aperto e che palle però! La consapevolezza del dolore io ce l’avevo e ogni volta che dicevo mi sento male, alla mia mamma venivano gli occhi lucidi. Comunque Caro Babbo Natale adesso la mia mamma ha fatto i passaporti per prendere un aereo grande grande, non come quello piccolo che ci porta dai nonni a Mercogliano, mi dice che andremo a Boston al Children Hospital, sarà un viaggio costellato di speranza e coraggio. Dovrò affrontare due delicati interventi al cuore, uno in emodinamica ed uno a cuore aperto; la mia mamma ha aperto una raccolta fondi per un piccolo aiuto economico, quindi per questo natale ti chiedo solo di farmi guarire e di aiutare i miei genitori. Poi se proprio puoi farlo magari portami anche una bella macchinina. Ciao Babbo Natale ti aspetto presto! Ah e non ti dimenticare di portare anche un osso per Pippo perché lui non riesce con le zampe a scriverti la lettera!!

Servizio di Enzo Costanza