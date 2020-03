VIDEO / “Il picco non è ancora arrivato. Prepariamoci stando a casa”. Virus, parla l’Ordine dei Medici

Alfredo Picariello – “Il picco ancora non è arrivato, ce lo dobbiamo aspettare nel giro di un paio di settimane. Arriverà”. Parola di medico, di un’altra categoria che, in questo periodo, combatte in prima linea contro un nemico che è invisibile ma che sta mietendo tante, troppe vittime. Parola di Francesco Sellitto, presidente dell’Ordine dei Medici di Avellino.

“Ci sono troppi casi, secondo me, in Irpinia”. Sellitto non esita a dirlo. “Non mi aspettavo un’esplosione così, sinceramente, ma l’avevo prevista appenna è successo il primo caso ad Ariano Irpino. Credo ci siano ancora troppe persone che fanno ritorno dal Nord”.

Sellitto mette in evidenza un aspetto importante. “Soprattutto noi medici del territorio ci troviamo in grande difficoltà. Abbiamo il primo contatto con le persone e, spesso, ci andiamo a “mani nude”. Stiamo cercando personalmente a provvedere ai dispositivi di sicurezza per evitare contagi”.