VIDEO / Il diabete uccide soprattutto in Campania: fate prevenzione

Alfredo Picariello – Il diabete uccide soprattutto in Campania. Per questo motivo è importante l’iniziativa di Martina Iannaccone, biologa nutrizionista, in collaborazione con i Comuni di Serino, San Michele di Serino e Santa Lucia. Per tre giorni, si terranno, in questi paesi irpini, screening gratuiti per sensibilizzare i cittadini alla prevenzione del diabete.

Il diabete è tra le patologie croniche che mietono più vittime su scala globale. Secondo i dati riportati dalla sorveglianza PASSI’ (Progressi per le Aziende per la Salute in Italia), in merito al triennio 2015/2018, il diabete si conferma come una realtà in drammatica crescita per ogni fascia d’età su scala globale, ne è affetta più dell’8% della popolazione mondiale e in Italia si supera il 5%. Ha un impatto maggiore nelle fasce di popolazioni socioeconomiche meno sviluppate per grado di istruzione o condizione economica e nelle regioni meridionali (in particolare Sicilia e Campania).

L’ organizzazione delle rispettive giornate offrirà uguali servizi nei tre comuni. L’informazione e la sensibilizzazione costituiscono il primo ed importantissimo passo da compiere. Considerando che il diabete porta numerose complicanze e il suo trattamento richiede conoscenze multidisciplinari, saranno coinvolti diversi specialisti del settore sanitario al fine di fare chiarezza sui diversi aspetti della patologia. Nella pratica, durante le giornate si faranno screening attraverso il test della glicemia, valutazioni antropometriche e il questionario per la valutazione del rischio di diabete di tipo 2. Lo scopo della giornata di prevenzione e screening gratuito è contribuire a far emergere i casi non ancora diagnosticati e verificare l’aderenza della terapia dei pazienti diabetici in cura. Informare le persone con il diabete sui loro diritti e sui loro doveri e sensibilizzare le istituzioni al fine di supportare i pazienti e le loro famiglie.

Le date delle iniziative

16 Novembre presso la sala consiliare del comune di San Michele di Serino dalle 9:00 alle 13:00;

16 Novembre presso l’oratorio dei Santissimi Apostoli Pietro e Paolo a Santa Lucia di Serino dalle 15:30 alle 20:00;

17 Novembre presso il comune di Serino (ex locali vaccinazioni) dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 20:00.