Cronaca In Evidenza Primo Piano VIDEO / “Ho paura di quando si spegneranno i riflettori, ma noi saremo vigili. Dal fango la nostra rinascita”. San Martino, parla il sindaco 10 gennaio 2020

Alfredo Picariello – “Ho paura di quando si spegneranno i riflettori ma noi faremo di tutto affinché questo non accada perché saremo attenti e vigili”. Una mattinata intensa soprattutto per lui, Pasquale Pisano, sindaco di San Martino Valle Caudina. Una mattinata che fa seguito ad ormai circa un mese di “inferno”, di paura e tante preoccupazioni. Oggi ovviamente Pisano vede il bicchiere mezzo pieno e, al termine della riunione al Coc con il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, sembra abbastanza soddisfatto.

“E’ stata una mattinata sicuramente utile, abbiamo avuto la possibilità di spiegare bene cosa è realmente accaduto lo scorso 21 dicembre. Diciamo che oggi ci siamo sentiti meno soli, ma ci accerteremo fino in fondo che tutto quello che è stato programmato, venga effettivamente realizzato”.

“Abbiamo definito – prosegue il primo cittadino – gli interventi per completare la messa in sicurezza del fiume, gli interventi di somma urgenza ed abbiamo anche immaginato un percorso per le 40 persone che ancora oggi vivono in albergo oppure da parenti ed amici, una parte addirittura nel nostro convento francescano. Ma, soprattutto, abbiamo cominciato a ragionare sulla programmazione degli interventi post emergenziali. Avvieremo da subito un tavolo di programmazione con la Regione Campania, la Protezione civile e tutti gli altri enti competenti. Servono interventi di difesa passiva a monte, serve una seria riqualificazione e messa in sicurezza del fiume”.

Il sindaco di San Martino Valle Caudina prova anche ad immaginare un percorso più lontano. “La messa in sicurezza del cuore del nostro paese, ovvero la piazza ed il centro storico, deve servire anche a rilanciare la nostra comunità. Quindi adotteremo scelte urbanistiche forti, affinché il centro storico di San Martino diventi non solo il nostro fiore all’occhiello, ma anche di tutte le altre realtà caudine. Saranno, ripeto, interventi forti che condivideremo sicuramente con la popolazione”.

Sull’aspetto fondi, Pisano sembra essere tranquillo: “Il capo della Protezione civile ci ha rassicurati e ci ha garantito l’arrivo di tutte le somme necessarie sia per gli interventi sia per famiglie che vivono ancora in condizioni di disagio”.

Aspetto tempi. Secondo il sindaco, “entro il mese prossimo saranno terminati gli interventi di messa in sicurezza. Va ultimata ancora la pulizia del fiume”.