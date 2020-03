In Evidenza Politica Primo Piano VIDEO/ Gubitosa a Superpartes ha parlato di aziende e lavoratori: “In questo momento esiste solo un colore, quello della bandiera italiana” 28 marzo 2020

Il parlamentare irpino Michele Gubitosa, questa mattina è stato ospite a Superpartes, il programma condotto da Luigi Fendrigo su canale 5. “Il decreto Cura Italia è solo l’inizio di una serie di iniziative adottate per salvaguardare aziende e lavoratori – sottoline Gubitosa – seguiranno altre misure importanti per far fronte alla crisi economica che stiamo vivendo, affinchè si possa uscire nel migliore dei modi da questo tunnel.”

Gubitosa spiega l’importanza di avere una cassa integrazione in deroga e di come siano state abbattute le barriere per accedervi da parte delle aziende, tutto a condizioni più snelle e tutela sia dei piccoli che dei grandi imprenditori.

“I commercianti e le aziende possono chiedere aiuto allo stato per il pagare il 60% del fitto dei propri locali – prosegue Gubitosa- è stato fatto, inoltre, un accordo con le banche alle quali si possono chiedere dei prestiti. Abbiamo gettato le basi per evitare conseguenze catastrofiche imminenti, ma siamo ancora nel pieno del lavoro.”

Il deputato irpino sottolinea come questo sia solo un punto di inizio , in quanto è in arrivo il “Decreto Crescita” per aiutare più nello specifico le aziende e le partite iva a ripartire. Una particolare attenzione si sta tenendo per i lavoratori che sono in prima linea per mandare avanti l’Italia, un argomento che si sta affrontando in queste ore, per far fronte a tutte le problematiche ad essi connesse.

Infine il parlamentare spiega come sia importante distruggere le barriere tra maggioranza e opposizione, collaborando uniti per fare il bene dei cittadini. “Usciremo da questa situazione e dovremo ripartire come si fa dopo una guerra, mai come in questo momento esiste solo un colore, quello della bandiera italiana e quando tutto sarà finito gli imprenditori dovranno ritrovare integre le loro aziende e i lavoratori il loro posto di lavoro.” Conclude Gubitosa.