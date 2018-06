VIDEO/ Gubitosa: “Governo forte, siamo pronti a cambiare il Paese”

Marco Grasso – “E’ un segno del destino che il Governo sia nato il giorno prima della Festa della Repubblica. E’ sicuramente un segnale positivo in vista di un impegno importante che porteremo avanti nel segno del nostro Paese e del Mezzogiorno”.

Il parlamentare pentastellato Michele Gubitosa si dice soddisfatto per la nascita del nuovo Governo: “Abbiamo una squadra di spessore che saprà operare per il bene del nostro Paese”.

In prima fila in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica in città, Gubitosa guarda già alle prossime sfide che attendono il Governo Conte. “Si apre una stagione nuova – ha detto il deputato irpino-. Con la nostra vittoria elettorale è passato un nuovo modo di fare politica, un modello di partecipazione e gestione condivisa e trasparente che saprà guidare il nostro Paese verso la crescita”.

Il parlamentare irpino non nasconde le difficoltà incontrate in un percorso lungo e tortuoso: “Non era facile arrivare al traguardo. Luigi Di Maio è stato bravissimo gestire una situazione difficile, complicata fin dall’inizio. Abbiamo fatto un contratto, introdotto un metodo nuovo. Non è stato facile fissare delle priorità condivise e trovare la giusta sintesi. Ma ci siamo riusciti, e ora siamo pronti a lavorare per il bene dell’Italia”.