VIDEO/ Gubitosa ospite a Super Partes: “Alla Lega dico basta attacchi e abbassiamo le tasse sul serio”

Il parlamentare irpino Michele Gubitosa è intervenuto alla trasmissione Super Partes su Canale 5, condotta da Luigi Fendrigo, per parlare di quello che sta accadendo in questi giorni.

“Ho spiegato che non c’è alcuna tensione per il MoVimento 5 Stelle – ha dichiarato Gubitosa – la Lega continua inspiegabilmente ad attaccarci. Noi pensiamo a lavorare e fare le cose per il Paese. Bisogna fare di più per le imprese: non solo far pagare meno tasse sugli utili ma anche sul costo del lavoro, dare più soldi alle aziende per fare investimenti e rilanciare la competitività.”

E sul voto europeo: “Avevamo detto che saremmo stati determinanti e così è stato. Abbiamo condiviso molti punti del programma della Von der Leyen, ora aspettiamo la prova dei fatti.”