VIDEO/ Gubitosa a Mattino Cinque: “Il reddito di cittadinanza alimenterà un circolo virtuoso. La Tav? No alle infrastrutture fatte solo per spendere soldi”

“Il reddito di cittadinanza andrà ad aiutare quella fascia di popolazione che è in seria crisi economica. Parliamo di persone che vivono tutti i giorni intorno a noi, parliamo del nostro vicino di casa che magari ha perso il posto di lavoro e non può mettere il piatto a tavola per sé e per i propri figli”.

“Parliamo della signora anziana al parco che, magari per la pensione da fame che prende, non può pagare il riscaldamento. Queste persone avranno una vita, faranno ripartire i consumi favorendo il panettiere e il lattaio sotto casa. Tutto questo crea un circolo virtuoso per ripartire”. Così il parlamentare irpino Michele Gubitosa, intervenuto a Mattino Cinque per illustrare i benefici del reddito di cittadinanza.

Gubitosa si è soffermato anche sulla Tav, precisando di essere contrario a infrsatrutture fatte solo per spendere soldi. “Io in ventun’anni di impresa sono sempre stato contro a fare infrastrutture per spendere soldi, a me piace spendere dei soldi per avere un’infrastruttura”.

E ancora: “E’ inverosimile dire – ha aggiunto Gubitosa – che a noi serve risparmiare venti minuti per delle merci che viaggeranno magari tra quindici anni. La realtà è che ci sono delle ditte che vogliono lavorare per quei dieci miliardi. Sono anche contrario alle infrastrutture come sussidio alle imprese”.