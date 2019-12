VIDEO/ Gubitosa a Mattino 5: “Imprenditori pagheranno lo stesso, ma i dipendenti avranno 1.000 euro in più”

“Per me non è giusto lavorare per 2 euro all’ora, in Italia ci vuole un salario minimo e già dal prossimo anno il Movimento 5 Stelle ha investito 3 miliardi di euro per abbassare il cuneo fiscale, facendo sì che gli imprenditori pagheranno lo stesso in busta paga lorda, ma i dipendenti si ritroveranno 1.000 euro in più all’anno”.

Ospite di Mattino 5 su Mediaset e rispondendo alle domande del giornalista Francesco Vecchi, il deputato pentastellato Michele Gubitosa ha chiarito: “3 miliardi nel 2020 e altri 5 strutturali saranno investiti nel 2021. Questo è un inizio per riuscire a risolvere problemi legati a persone che lavorano al di sotto di una soglia minima garantita”.