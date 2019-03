VIDEO/ Gubitosa a Itv: “La Lioni-Grottaminarda sarà completata. A Montemiletto non farò alcuna lista”

Michele Gubitosa, parlamentare del Movimento 5 Stelle, risponde alle domande del direttore di Irpinia TV Franco Genzale sul blocco dei lavori della Lioni-Grottamimarda e sulle amministrative del suo Comune di residenza, Montemiletto.

Sulla Lioni-Grottamimarda, il deputato sottolinea il rispetto delle persone scese in piazza a prescindere dall’affluenza. Non si deve però guardare la partecipazione, spiega Gubitosa, i lavori, in ogni caso, partiranno a breve e si completeranno come confermato anche dal Ministro Toninelli. “Si poteva anche fare a meno di scendere in piazza, dato che questa cosa è nota già da settimane” aggiunge l’esponente pentastellato.

Sul comune di Montemiletto e sull’ipotesi di una lista organizzata dal parlamentare locale, Gubitosa è chiarissimo, non farà liste in prima persona né supporterà alcun candidato a Sindaco, spiegando che a Montemiletto ci sarà sicuramente una lista del Sindaco attuale (Agostino Frongillo) e una di una parte dell’opposizione (Proposta Concreta). Sul risultato Gubitosa non ha dubbi: vincerà chi ha lavorato meglio in questi anni nei rispettivi ruoli di maggioranza e opposizione e la scelta dei cittadini, conclude, sarà quella giusta.