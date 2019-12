Attualità Video Attualità VIDEO/ Gli inquilini di via Tedesco protestano al comune 19 dicembre 2019

Gli abitanti dei prefabbricati di via Tedesco ad Avellino hanno protestato durante il consiglio comunale. Sono stanchi delle continue promesse non mantenute dall’amministrazione. Il sindaco ed altri assessori avevano assicurato che avrebbero trascorso il Natale all’interno delle nuove abitazioni. Purtroppo non sarà possibile in quanto i lavori all’interno degli appartamenti non sono ancora stati ultimati, gli allacci delle utenze non sono stati perfezionati e manca il collaudo. Pare che gli operai non ricevano lo stipendio da mesi. Gli inquilini dei prefabbricati sono costretti a vivere in alloggi fatiscenti, pieni di umidità, con l’acqua che cade dal soffitto, in stanze fredde.

Servizio di Enzo Costanza