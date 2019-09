VIDEO-FOTO/ The Power of Pink: in migliaia in marcia da Mercogliano ad Avellino per la prevenzione

Renato Spiniello – The Power of Pink: in migliaia questa mattina hanno marciato da Viale San Modestino a Mercogliano fino alla Chiesa del Rosario di Corso Vittorio Emanuele ad Avellino per la sesta edizione della Camminata Rosa. Una percorso di 4 chilometri per la vita e per la prevenzione, iniziato con la benedizione di don Vitaliano della Sala e conclusosi con la messa celebrata da don Enzo De Stefano, vicario del vescovo Arturo Aiello.

Ospite d’onore il Presidente della Campania Vincenzo De Luca, ma c’erano anche tantissimi sindaci, a partire da quelli di Avellino Gianluca Festa e di Mercogliano Vittorio D’Alessio. E ancora la Presidente del Consiglio Regionale Rosetta D’Amelio, il consigliere regionale Maurizio Petracca, il Direttore Generale dell’Asl Maria Morgante, quello del Moscati Renato Pizzuti, il consigliere provinciale Caterina Lengua, la senatrice Sandra Lonardo e l’ex deputato Angelo D’Agostino.

A guidare il fiume rosa organizzato delle Amdos e delle Amos provinciali, come al solito, il dottor Carlo Iannace, senologo del “Moscati” e consigliere regionale. Tra le novità di questa sesta edizione la madrina d’eccezione Carmen Pierri, vincitrice di The Voice, inoltre è stata anche la prima Camminata Rosa “Plastic Free”.