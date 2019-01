VIDEO-FOTO/ Riciclo e solidarietà, la Befana condivisa del M5s arriva a Corso Vittorio Emanuele

Renato Spiniello – Riciclo e solidarietà, la Befana condivisa del Movimento 5 Stelle arriva anche a Corso Vittorio Emanuele, ad Avellino, nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Giocattoli in Movimento” partorita direttamente dalla piattaforma Rousseau.

“Giocattoli in Movimento – ha spiegato il Sottosegretario agli Interni Carlo Sibilia, presente allo stand allestito nei pressi della Chiesa del Rosario – ha il duplice obiettivo di far socializzare i bambini facendo comprendere l’importanza del riuso e della condivisione. Si tratta di un’iniziativa importante che svolgiamo da anni. E’ un’occasione per stare insieme e per dimostrare che l’attività politica non si può fermare a un Consiglio Comunale”.

“Siamo presenti in oltre cento piazze in tutta Italia – ha aggiunto l’ex consigliere comunale pentastellato Lorenzo Ridente – l’iniziativa consiste nel lasciare due giocattoli o due libri e prenderne uno in cambio. In questo modo stimoliamo i bambini al riciclo e al riutilizzo e in più avanzeranno tanti giocattoli o libri che saranno donati a fine giornata ai reparti di pediatria e alle case famiglia”.