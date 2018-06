VIDEO/ Festa dell’Arma, Gubitosa: “Sono qui per ringraziare e sostenere i Carabinieri”

“Sono qui per ringraziare e sostenere l’Arma dei Carabinieri, impegnata costantemente al servizio dei cittadini. I reparti dell’Arma di Avellino svolgono, nella città come nei piccoli centri della nostra provincia, ogni attività utile a garantire la nostra sicurezza, lanciando sempre il cuore oltre l’ostacolo”.

Così Michele Gubitosa alla celebrazione del 204° Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Il parlamentare irpino ha evidenziato i temi principali presenti nel Contratto di Governo che riguardano la sicurezza.

“E’ necessario aumentare i fondi a disposizione del comparto per potenziare gli organici – continua Gubitosa – ed effettuare investimenti nelle dotazioni. Coloro che garantiscono la sicurezza devono poter operare in condizioni di massima protezione individuale. Il nostro è un impegno serio che porteremo a termine”.

Gubitosa torna sulla tornata amministrativa a poco meno di una settimana dal voto: “Siamo in un momento storico importante per la città, c’è un cambiamento in atto ed Avellino non può e non deve perdere questa occasione. Non è il momento di votare l’amico o il parente, bisogna votare le competenze. Stiamo parlando della nostra città e non possiamo pensare di mandare una persona, solo perché è un amico, a gestire settori importanti come l’acqua o il trasporto pubblico.

Il Movimento Cinquestelle è al Governo del Paese, manterremo gli impegni presi su reddito e pensione di cittadinanza, taglio delle tasse, sicurezza dei cittadini, fine degli sprechi. Credo che gli avellinesi punteranno sul filo diretto con il Governo e recideranno il rapporto con la vecchia politica clientelare che ha devastato questa città”.