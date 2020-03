Video / Effetto Coronavirus, alcuni esercizi commerciali cinesi chiusi in città e in provincia

Michael Mambri – Esercizi commerciali cinesi chiusi per quindici giorni. Tale azione è stata definita dalla Comunità Cinese Campana come un atto di buon senso e profondo senso civico. Wu Zhiquiang, presidente del Sindacato Cinese Nazionale, ha chiarito che non c’è nessun imposizione o indicazione istituzionale.

Come accaduto in Cina, la chiusura dei luoghi di aggregazione e di esercizi pubblici ha fatto si che l’infezione si arginasse e, visti i vari casi di Coronavirus in Campania, l’atto è stato ripetuto per prevenzione, pur se ciò produrrà danni di natura economica ai commercianti.

Anche ad Avellino e nei paesi limitrofi diverse attività cinesi hanno deciso di abbassare la saracinesca, come gli esercizi lungo via Tagliamento, via Moccia, viale Italia. Altri negozi, invece, come quelli siti in via Carducci, via Piave, via Due Principati, Corso Europa e via Nazionale a Torrette di Mercogliano hanno preferito aprire regolarmente.

Non solo esercizi di vendita di prodotti per la casa, anche i ristoranti di Sushi come Sakura, sito lungo via Nicola Santangelo a Mercogliano, hanno deciso chiudere. Proprio il noto locale ha scritto questo post sulla propria pagina Facebook:

“ Si avvisa la Gentile clientela

che in considerazione dell’attuale situazione epidemica, al fine di proteggere la sicurezza e la salute di tutti nella comunità, il nostro ristorante sospende attività dal giorno 01 marzo.

La data riapertura sarà comunicato sulla pagina instagram e Facebook. Ringraziamo a tutti per vostra comprensione “.

Salvo un prolungamento, le attività dovrebbero riaprire intorno al 15 Marzo. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi della vicenda.