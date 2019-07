VIDEO/ Economia, Migranti, Lavoro, Di Maio-Di Battista e Soldi Lega: Gubitosa a tutto campo sulle reti RAI

Europa, immigrazione, lavoro. Michele Gubitosa, parlamentare irpino del MoVimento 5 Stelle, dopo Mediaset interviene anche sulle rete RAI per indicare la linea della forza politica guidata da Luigi Di Maio sui punti più stringenti dell’attualità politica.

ECONOMIA – “L’Italia non meritava la procedura d’infrazione, i nostri fondamentali economici sono buoni e stiamo raccogliendo i primi frutti del programma economico del MoVimento. Cresce l’occupazione, cala la disoccupazione, è record di stabilizzazioni. Dateci tempo e vedrete che miglioreremo ancora”.

MIGRANTI – “L’Europa non può non intervenire. Chi sbarca in Italia sbarca in Europa e non possono lasciarci soli. Lo show delle Ong che vengono nelle nostre acque territoriali per farsi pubblicità strumentalizzando i migranti deve finire.”

LAVORO – “Abbassare le tasse alle imprese è una priorità ma non risolve certo tutti i problemi. C’è bisogno di una revisione di tutto l’apparato fiscale. Le chiacchiere stanno a zero, noi pensiamo solo a lavorare duro per il bene dei cittadini.”

DI MAIO-DI BATTISTA – “È normale dialettica politica. Poi è chiaro che al ministro Di Maio serve serenità e tranquillità per affrontare dossier complicati come Alitalia, che tra l’altro sta gestendo benissimo. Noi dobbiamo solo andare avanti e lavorare.”

SOLDI LEGA – “C’è una indagine in corso. Salvini farebbe bene a riferire in Parlamento per fare chiarezza. In questi casi, se non si ha nulla da nascondere, essere trasparenti aiuta.”