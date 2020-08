Serino, deposito agricolo in fiamme: due squadre dei vigili del fuoco sul posto. Per l’esattezza, è accaduto in via Terminio. L’incendio ha interessato un deposito agricolo in legno e lamiere.









Serino: deposito agricolo in fiamme

Due, come detto, le squadre inviate dalla sala operativa del Comando di via Zigarelli sul posto. I caschi rossi hanno spento le fiamme e messa in sicurezza l’area: nessun ferito.