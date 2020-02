VIDEO E FOTO / “Gli autobus di Flumeri saranno venduti in tutto il mondo”. Parla Di Maio

Alpi – La visita dei ministri Patuanelli e Di Maio a Industria Italiana Autobus, si conclude con piccolo giro su uno dei bus prodotti dall’azienda. Prima, però, c’è ovviamente spazio per i selfie di rito con i lavoratori. Operai senza i quali, molto probabilmente, questa bella pagina di ripresa dell’azienda, non si sarebbe potuta scrivere.

Il ministro degli Esteri li cita espressamente. “Loro sono il centro della fabbrica. Oggi qui a Flumeri celebriamo il risultato di un lavoro di squadra, oggi rinasce, e nel 2020 rinascerà definitivamente, Industria Italiana Autobus. Senza i lavoratori e senza Invitalia non avremmo potuto fare niente. IIA, ricordiamo, è l’unica azienda che in Italia produce autobus. Ovunque andrò nel mondo racconterò della qualità e delle capacità trentennali che ci sono in questa azienda per permettere ad altri Stati di acquistare questo prodotto”.

“Le gare regionali e comunali sono senza dubbio importanti – prosegue Di Maio – ma gli autobus di IIA devono essere venduti anche sui mercati internazionali. Qui a Flumeri c’è un prodotto di buona qualità perché ci sono 30 anni di esperienza, che si chiamano know how, e che in tutto il mondo ci invidiano. Solo quest’anno, ci saranno 65 posti di lavoro in più. Una risposta per i nostri giovani, per farli rimanere al Sud”.