VIDEO/ Duomo di Avellino in mondovisione ma inaccessibile ai disabili

Duomo di Avellino in mondovisione ma inaccessibile ai disabili. Le persone diversamente abili non possono accedere al Duomo di Avellino. Non esistono infatti in questa cattedrale percorsi destinati ai portatori di handicap.

La segnalazione arriva da Giovanni Esposito del comitato “Cittadinanzattiva – Diversamente abili” che ha fatto notare come sia impossibile salire le scale della cattedrale per chi è costretto su una sedia a rotelle o deve utilizzare le stampelle.

Domenica 20 Gennaio le telecamere della Rai riprenderanno in diretta mondiale la santa messa in diretta proprio dal Duomo e, questo accesso negato ai disabili, in un luogo di culto che dovrebbe essere aperto a tutti, non è un bel messaggio per la comunità.

Il nostro inviato Enzo Costanza si è recato poi al Vescovado di Avellino a denunciare il caso: l’architetto Modesto Picariello, responsabile dei beni culturali della curia, ha assicurato che tra pochi giorni sarà costruito un percorso idoneo ai disabili. Le vie del signore per fortuna sono infinite!

Guarda il video integrale di Ci vuole Costanza